החלל החטוף עידן שתיוי הוחזר ארצה במבצע מיוחד של צה"ל – אחרי כמעט שבע מאות יום בשבי. הוא יצא למסיבת הנובה כדי לעשות את מה שאהב כל כך – לצלם, נרצח ונחטף – רק אחרי שנה התבשרה משפחתו שאינו בין החיים. יעל צ'כנובר עם סיפורו – והמאבק של המשפחה.