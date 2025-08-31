מהדורה
החלל ה-900: אריאל עלה לבד מברזיל - ונפל יום לפני סיום סבב המילואים

רב סמל במילואים אריאל לובלינר מקריית ביאליק הוא החלל ה-900 מתחילת המלחמה. אריאל עלה לישראל מברזיל, בחר להתגייס לצה"ל והניח אישה ותינוק בן תשעה חודשים
