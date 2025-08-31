במקביל להפגנת משפחות חטופים: הקבינט דן בכיבוש עזה - ולא בעסקה המוצעת

הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב, כשעל הפרק נמצא כיבוש העיר עזה. לא על הפרק היא ההצעה לעסקת חטופים חלקית עליה השיב חמאס, מה שגרר ביקורת רבה ומחאה של משפחות חטופים