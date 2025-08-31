אחרי שנתיים של מאבק: משפחת שתיוי מתמודדת עם החזרת גופתו של עידן החטוף

גופתו של עידן שתיוי, שנרצח ונחטף ממסיבת הנובה, הושבה לישראל - כך הותר אתמול לפרסום. עידן בן ה-28 הקריב את חייו כדי להציל אחרים, והוגדר נעדר במשך חודשים ארוכים אחרי שבעה באוקטובר