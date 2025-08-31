מהדורה
"בארגון כזה רק הראש חשוב": האם החות'ים יצליחו לשמור על כוחם בלי ממשלה?

איזו השפעה תהיה לחיסול רוב הממשלה החות'ית על פעילות הארגון? זו כעת שאלת המפתח במערכת הביטחון. אף שמדובר בתקיפה העוצמתית ביותר עד כה בתימן - בישראל אומרים כי מוקדם להספיד את הארגון
