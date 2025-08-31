מהדורה
00:02:23

"מתחשבים במצבו": הקשיש מאילת שהודה ברצח בנו חזר בו - וישוחרר ממעצר

עוד התפתחות בפרשת הרצח בן חמישים השנים: אחרי שהודה שהטביע למוות את בנו וחזר בו - אשר גולדשטיין בן השמונים ושמונה ישוחרר בהסכמה למעצר בית ולא יוכל לעזוב את אילת
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך