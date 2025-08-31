מהדורה
00:02:17

עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" העולמית בסין יצאה לדרך

כשכל הדיקטטורים הגדולים של העולם נמצאים בחדר אחד, אין הרבה דברים טובים שיכולים לצאת ממנו. היום התכנסו בסין כל השמות החמים בעולם הרודנות - מפוטין, דרך קים ג'ונג און ועד לארדואן. מה רוקחים במפגש שכבר זכה לכינוי "פסגת הרשע"?
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך