עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" העולמית בסין יצאה לדרך

כשכל הדיקטטורים הגדולים של העולם נמצאים בחדר אחד, אין הרבה דברים טובים שיכולים לצאת ממנו. היום התכנסו בסין כל השמות החמים בעולם הרודנות - מפוטין, דרך קים ג'ונג און ועד לארדואן. מה רוקחים במפגש שכבר זכה לכינוי "פסגת הרשע"?