בנוכחות חלקית וברגשות מעורבים: תלמידי העוטף והגליל חוזרים ללימודים

עבור תלמידי העוטף וקו העימות, לא מדובר בעוד אחד בספטמבר. הם חוזרים לבית הספר לא רק כי נגמר החופש הגדול, אלא כי בתי הספר שלהם שהיו סגורים מאז תחילת המלחמה, כמעט שנתיים, נפתחים סוף סוף מחדש. כתבינו בצפון ובדרום יצאו לפגוש את התלמידים וההורים הנרגשים