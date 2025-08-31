הנאו-נאצי שהזדהה כאישה יהודייה, דרש להיכלא בכלא לנשים - ונמלט מהרשויות

טרנסית נאו-נאצית - לא, לא מדובר בסרט או בהתחלה של בדיחה, אלא באישה גרמנייה שהשתלטה על הכותרות באירופה. היא הייתה פעיל ימין קיצוני ששינה את זהותו המגדרית ואת שמו, דרש להיכנס לכלא לנשים, וגם הודיע שהיא בכלל יהודייה. אבל ביום כניסתה לכלא - ברחה מהמדינה