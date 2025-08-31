מהדורה
היסטוריה בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם

תקדים רפואי בסין: ריאת חזיר הושתלה לראשונה בגופו של אדם. הריאה תפקדה חלקית במשך תשעה ימים - ואז נדחתה
