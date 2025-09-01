דרכם האחרונה: עידן שתיוי ואילן וייס שהושבו מעזה הובאו לקבורה בישראל

אלפים ליוו למנוחות את החללים החטופים עידן שתיוי ואילן וייס שהושבו מרצועת עזה. עידן נחטף ממסיבת הנובה, נלחם שם במחבלים ונרצח – ואילן נקבר בקיבוץ בארי שעל הגנתו נפל. הכתבה של יעל צ'כנובר, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25