00:03:45

הקרב על עזה: עימות חריף בין הרמטכ"ל לשרה סטרוק בישיבת הקבינט

ישיבת הקבינט אמש הגיעה לטונים גבוהים כשסטרוק לעגה לרמטכ"ל. לצד העימותים בין זמיר לשרים, נתניהו סירב לדון בעסקת חטופים חלקית. הכתבה של דקלה אהרון שפרן מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
