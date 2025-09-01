החות'ים קברו את הבכירים - ומאיימים: "ישראל תספוג תגובה קשה וכואבת"

ברקע ההלוויות של ראש הממשלה התימני ושריו בצנעא, החות'ים ממשיכים לאיים על ישראל בתגובה חריפה. היום הם אף תקפו מכלית נפט בבעלות איש העסקים הישראלי עידן עופר. הכתבה של רועי קייס מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25