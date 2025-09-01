מהדורה
00:04:06

שנת הלימודים יוצאת לדרך: יותר ממאה ושמונים אלף תלמידים עלו לכיתה א'

שנת הלימודים תשפ"ו יצאה היום לדרך עם יותר משניים וחצי מיליון תלמידים ברחבי הארץ – בלי שביתות ועם תלמידי כיתה א' נרגשים, אבל עם מחסור חמור במורים ובמנהלים. הכתבה של חיים גולדיטש ולירן כוג'הינוף מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
