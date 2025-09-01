מהדורה
00:03:42

מצפון לדרום: שנת לימודים נוספת נפתחת במהלך המלחמה

שנת הלימודים נפתחת פעם שניה ברציפות בזמן המלחמה. בעוטף עזה חזרו ללמוד כשהדי הפיצוצים מהרצועה נשמעים היטב – בצפון פתיחת שנה מרגשת אחרי תקופת הפינוי הארוכה – ובמרכז תלמידים בחרו להפגין למען החטופים. הכתבה של אנה פינס מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
