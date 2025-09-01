בוז בהופעה של קולדפליי והתזת צבע על דוד ד'אור: האנטישמיות עולה לבמה

אנטישמיות על במות אירופה: בלונדון – קריאות בוז לישראליות שעלו על הבמה של קודלפליי, ובפריז – מפגינה פרו-פלסטינית תקפה את הזמר דוד ד'אור בהופעה שלו. הכתבה של דב גיל-הר, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25