"תפתחו מוסדות לילדות שלכם": האפליה נגד הילדות הספרדיות - והגיבוי מגפני

מוסדות חרדיים ליטאיים נותרו סגורים ב-1 לספטמבר - רק כי העיריות שיבצו בהם בנות ממשפחות ספרדיות. יו"ר דגל התורה חבר הכנסת גפני מגבה את האפליה הזאת. הכתבה של חיים גולדיטש, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
