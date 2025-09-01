מהדורה
00:02:49

משיח מחכה לתעודת זהות: המאבק התמוה של משרד הפנים בלוחם המילואים

הוא עזב את העסק והדירה שלו מעבר לים וחזר לישראל כדי לשרת יותר מ-450 ימי מילואים בקרב – אבל עכשיו המדינה מפנה לו עורף. למה משרד הפנים מסרב לחדש למשיח שריקר את תעודת הזהות? הכתבה של עופר חלפון, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
