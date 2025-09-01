מהדורה
00:02:42

"כמעט בכל משפחה יש 5 נפגעים": מאות הרוגים ברעידת אדמה באפגניסטן

לפחות 800 הרוגים ו-2800 פצועים ברעידת אדמה הרסנית שהיכתה במזרח אפגניסטן. לפי ההערכות ישנם מאות לכודים תחת ההריסות. הכתבה של מיכל רשף, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך