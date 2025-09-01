מהדורה
00:01:58

טרגדיה בארה"ב: ילד בן 11 מתח את השכנים - ונורה למוות

המתיחה שהחלה כמשחק ילדים והסתיימה באסון כבד: ילד אמריקני בן 11, שהשתתף באתגר טיקטוק שבו מצלצלים בפעמון דלת ובורחים – נורה למוות בידי אחד השכנים. הכתבה של יואב זהבי, מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25
