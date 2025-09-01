מול קריאות הבוז: ניצחון אדיר לנבחרת ישראל על צרפת ביורובאסקט

באחד מהמשחקים הגדולים שלה אי פעם, נבחרת ישראל בכדורסל ניצחה אתמול את צרפת – מהנבחרות החזקות בעולם. קריאות הבוז בזמן התקווה והאווירה העוינת רק חיזקו את השחקנים הישראלים, שרקדו על המגרש. הכתבה של ליאן וילדאו מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25