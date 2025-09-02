מהדורה
"שולחים חיילים להרוג חיילים": התוכנית לכיבוש העיר עזה - וזעקת המשפחות

משפחות החטופים ממשיכות בלחץ הכבד על הממשלה ללכת לעסקה - ומחר הן יובילו יום מחאה נוסף שיתמקד בירושלים
