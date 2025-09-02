מהדורה
00:04:39

"ידענו שהוא גיבור, עכשיו זה רשמי": גבורת הלוחמים שמנעו אסון כבד ב-7.10

צה"ל פרסם היום את תחקיר הקרבות בכמה בסיסים צבאיים בצפון העוטף - וקבע שבזכות הלוחמים נמנע אסון כבד יותר, ומחבלי חמאס לא הצליחו לכבוש את מחנה יפתח. משפחות הנופלים סיפרו לכתבתנו על גבורת יקיריהן
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך