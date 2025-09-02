מהדורה
"השלמת הכנסה": גרסת הגננת שחשודה בהחזקת חצי ק"ג קוקאין

אישה ממרכז הארץ נעצרה כשברשותה חצי קילוגרם קוקאין - השוטרים נדהמו לגלות שמדובר בגננת. איתה נעצר מפתח גוף, "מר ישראל" לשעבר
