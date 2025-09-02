מחירי הטיסות יירדו? WIZZ מקימה בסיס קבוע בישראל - ומבטיחה מהפכה

המהלך שמסעיר את ענף התעופה בישראל: חברת הענק וויז אייר בדרך להקים בסיס קבוע בישראל. בשוק מבטיחים מהפכה, חברות התעופה הישראליות כצפוי מתנגדות - והשאלה הגדולה, איך זה ישפיע על מחירי הטיסות?