"חצי מהלב שלי עוד שם": המשפחה שביתה נחרב מטיל איראני מתקשה להתחיל מחדש

טיל איראני פגע בבניין - והותיר את משפחת אברבנאל מבת ים בלי בית ובלי רכוש כלל. גם חודשיים וחצי אחרי הפגיעה - הם עדיין מתקשים להתחיל מחדש, מתגוררים עם שלושת הילדים אצל סבא וסבתא ומספרים בגילוי לב על המצוקה