"הקבלן נעלם - ונשארנו באתר בנייה": כך הפך הפרויקט למיגון הצפון לסיוט

מחדל הממ"דים: אחרי המלחמה הקשה בצפון היה רק הגיוני שהעבודות החשובות למיגון יישובי קו העימות יקודמו במהירות, אבל בשטח המציאות אחרת לגמרי: הקבלנים נעלמים – והיכן שיש בנייה היא נעשית בניגוד לתקנים. ומה קרה כשהגענו לצלם ביישובים שבהם הופסקו העבודות?