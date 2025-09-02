מהדורה
00:05:23

"הקבלן נעלם - ונשארנו באתר בנייה": כך הפך הפרויקט למיגון הצפון לסיוט

מחדל הממ"דים: אחרי המלחמה הקשה בצפון היה רק הגיוני שהעבודות החשובות למיגון יישובי קו העימות יקודמו במהירות, אבל בשטח המציאות אחרת לגמרי: הקבלנים נעלמים – והיכן שיש בנייה היא נעשית בניגוד לתקנים. ומה קרה כשהגענו לצלם ביישובים שבהם הופסקו העבודות?
