בולסונרו ישלח ל-40 שנה בכלא? המשפט שמפלג את ברזיל - והקשר לדגל ישראל

המשפט שמפלג את ברזיל: היום נפתח החלק המכריע במשפט של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו שמואשם בניסיון הפיכה לאחר הבחירות שבהן הפסיד לפני כ-3 שנים - ואיך דגל ישראל קשור לסיפור הזה?
