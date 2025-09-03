יום מחאה בירושלים: הפגנות ברחבי העיר, התבצרות על גג הספרייה הלאומית, וגם הצתות של רכב ופחים מול מעון ראש הממשלה, שגררו חקירה של שב"כ והמשטרה. גם משפחות החטופים הגיעו למאהל מחאה מול ביתו של נתניהו וקראו לעסקה. הכתבה של אנה פינס, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25