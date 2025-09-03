שיגור לווין הריגול הישראלי

אם גם אתם נבהלתם אתמול בלילה מהמראה בשמיים של מה שנראה כמו מיירט – תשמחו לדעת שדווקא היה מדובר בלוויין ריגול מתוחכם שמערכת הביטחון שיגרה לחלל. שמו בישראל – "אופק 19" – והוא כבר החל לעבוד. הכתבה של איתי בלומנטל, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25