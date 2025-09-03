מהדורה
"נתניהו, גלנט וסמוטריץ' אחראים למחדל בעורף": הדו"ח החריף של מבקר המדינה

"בשעתה הקשה של ישראל – הניהול הכולל של הצד האזרחי היה לקוי, חסר וחלש", כך הגדיר דוח מבקר המדינה את הטיפול בתחום האזרחי במהלך המלחמה. בדוח נמתחת ביקורת קשה על התנהלות הממשלה – ומוצגים כשלים חמורים בטיפול בעורף. הכתבה של יעל צ'כנובר, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25
