"נתניהו, גלנט וסמוטריץ' אחראים למחדל בעורף": הדו"ח החריף של מבקר המדינה

"בשעתה הקשה של ישראל – הניהול הכולל של הצד האזרחי היה לקוי, חסר וחלש", כך הגדיר דוח מבקר המדינה את הטיפול בתחום האזרחי במהלך המלחמה. בדוח נמתחת ביקורת קשה על התנהלות הממשלה – ומוצגים כשלים חמורים בטיפול בעורף. הכתבה של יעל צ'כנובר, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25