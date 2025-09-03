המצעד והאיומים

עם טילים, צוללות ואלפי חיילים: בסין התקיים היום המצעד הגדול בתולדות המדינה לציון 80 שנה לניצחון על יפן במלחמת העולם השנייה. ולא רק גאווה צבאית הייתה שם – אלא גם איום מהנשיא: "על העולם לבחור בין שלום למלחמה". הכתבה של ערן סיקורל, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25