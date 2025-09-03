הגרעין האיראני חוזר

צילומי לוויין חושפים פעילות חדשה במתקן הגרעין המרכזי בנתנז. המקום אומנם עדיין מושבת ובלי חיבור לחשמל, אבל הצילומים מלמדים על היערכות חדשה. הכתבה של מיכל רשף, מתוך מהדורת כאן חדשות 03.09.25