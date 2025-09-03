מהדורה
"הילדים בגן צחקו שיש לי שפם": הילדות שמסירות שיער בלייזר לקראת כיתה א'

טיפולי לייזר לפני כיתה א': מדובר בתופעה שהולכת ומתגברת – ילדות קטנות בנות 6 ו-7 מגיעות למכוני קוסמטיקה לבצע טיפולים להסרת שיער. לא תמיד המניעים אסתטיים – לפעמים זה גם קורה בגלל בריונות ועלבונות בגנים ובכיתות
