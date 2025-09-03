התעמתה עם הגבר שצילם אותה ברחוב - והפכה לגיבורה בגרמניה

אישה שלא הייתה אדישה להטרדה של גבר, שצילם אותה בזמן שרכבה על האופניים, הפכה לגיבורה בגרמניה. היא לקחה את המקרה שלה והפכה אותו למאבק שבו תומכים ותומכות מאות אלפים: להוציא מהחוק צילומים מחפיצים בלי רשות