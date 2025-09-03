מהדורה
השפים מגבירים להבות: מכתב המסעדנים הישראלים נגד ההרעבה בעזה

אחרי מחאת האומנים שעוררה סערה בעולם התרבות – עכשיו מגיע תורו של עולם הקולינריה להגביר את הלהבות: מסעדנים ומסעדניות הצטלמו עם סירים ריקים והכיתוב "מתנגדים להרעבה בעזה"
