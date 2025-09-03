מהדורה
00:04:07

"כריס מרטין טיפש": האמירה המוזרה של סולן קולדפליי - והמתקפה ברשת

ההופעה של קולדפליי בלונדון אומנם התקיימה לפני 3 ימים, אבל עדיין מעוררת הדים, ולא בגלל המוזיקה: ברשת עדיין מתנהל ויכוח אחרי שהסולן כריס מרטין העלה לבמה שתי ישראליות, ואמר משפט שיצא קצת עקום
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך