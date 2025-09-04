"הבן שלי לא יחזור בשקית": זעקת משפחות החטופים אחרי 700 ימים בשבי חמאס

יממה לפני שנציין 700 יום למלחמה, כש-48 חטופים עדיין בשבי, בני משפחותיהם ממשיכים במאבק בניסיון להציל את מי ששורדים בגיהינום כמעט שנתיים, ולהשיב לקבורה את החללים