מהדורה
00:02:02

צה"ל חיסל את צמרת המנהיגים החות'ים - כך נראתה הפגיעה המדוייקת

ילה מפוארת הפכה בתוך שניות ספורות לאתר הרס: סרטון חדש חושף את הפגיעה המדוייקת של צה"ל בחיסול צמרת החות'ים. התיעודים והאיום של התימנים להמשיך בשיגורים לעבר ישראל.
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך