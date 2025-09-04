מהדורה
00:02:55

קם לתחייה? הילד העזתי ש"נהרג על ידי צה"ל" - היה חי

ילד עזתי בן שמונה נהרג מירי מכוון של צה"ל בחודש מאי, כך לפחות טען עובד קרן סיוע אמריקנית. עכשיו מתברר – הוא בריא ושלם, ובכלל הסתתר עם אמו
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך