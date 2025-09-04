מהדורה
00:02:51

אסון בפורטוגל: הרכבל המפורסם קרס - לפחות 17 בני אדם נהרגו

אחד הסמלים של ליסבון, הפוניקולר "מעלית גלוריה", סטה ממסלולו והתהפך - כשלפחות 17 בני אדם נהרגו.
