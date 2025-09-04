אחרי שזוכה מרצח תאיר ראדה: המדינה תפצה את זדורוב ב-17 מיליון שקלים

17 מיליון שקלים - זה סכום הפיצויים שתשלם המדינה לרומן זדורוב, שזוכה מרצח תאיר ראדה אחרי 15 שנים בכלא. פרק נוסף נסגר בפרשה שבה יש יותר שאלות מתשובות, גם אחרי שני עשורים