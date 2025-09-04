ההונאות ברשת נהיות מתוחכמות יותר - כך תזהו אותן לפני שיהיה מאוחר מדי

תופעת ה"פישינג" קיימת כבר שנים ארוכות, אבל היא הולכת ומשתכללת. לא רק קישורים לתרומות וחשבונות בנק, אלא גם התחזות לאנשי מקצוע – מרופאים עד עורכי דין. כתבנו עם מי שנפגעו מהמלכודות האינטרנטיות – והמדריך לזיהוי התרמית.