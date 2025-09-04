מהדורה
00:05:02

80 שנה אחרי: הציור שנבזז בשואה - נמצא אצל בתו של פושע נאצי בארגנטינה

מודעת נדל"ן תמימה בארגנטינה חשפה סיפור מדהים: יצירת אומנות בשם "דיוקנה של גברת" נבזזה על ידי הנאצים מאספן יהודי, הוברחה לדרום אמריקה בתום מלחמת העולם השנייה - ואותרה כעת, רק לאחר שהופיעה בתמונה למכירת הבית שעל קירותיו נתלתה.
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך