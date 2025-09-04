מהדורה
"ישתילו איברים באנשים שוב ושוב": השאיפות המטרידות של מנהיגי רוסיה וסין

הם מחזיקים בכוח עצום, מנהיגים צבאות ענק, זורעים אימה באזרחים, ועכשיו הם זוממים על נשק סודי חדש - לחיות כמעט לנצח. נשיאי רוסיה וסין הוקלטו בחשאי כשהם משוחחים על הארכת חיים באמצעים טכנולוגיים.
