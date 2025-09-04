פרידה מאגדה: מעצב העל האיטלקי ג'ורג'יו ארמני הלך לעולמו

מעצב האופנה ג'ורג'יו ארמאני הלך לעולמו בגיל 91, אחרי שבמשך יותר מ-50 שנה היה אחד המשפיעים בתחום, ובנה אימפרייה שצמחה לשווי של יותר מ-10 מיליארד דולר. בחזרה אל המורשת שהשאיר, והשאלה - מי יירש את החברה שהקים?