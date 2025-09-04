מהדורה
00:02:49

אותו יצרן, 60 שקל פחות: העוגה של דניאל עמית שווה את המחיר?

כמה הייתם מוכנים לשלם על עוגת שוקולד בקופסה? המשפיענית דניאל עמית השיקה עוגה בוולט שעלותה 139 שקלים, והרשת כמובן סערה, גם סביב טענות שמדובר במוצר קיים - במיתוג חדש.
