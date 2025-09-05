מהדורה
00:03:37

תיעוד ראשון מאז החטיפה: חמאס פרסם סרטון של אלון אהל וגיא גלבוע דלאל

כשהם נמצאים כבר 700 ימים בשבי, חמאס פרסם אות חיים מטלטל מגיא גלבוע דלאל, שתועד לפני כחצי שנה כשהוא צופה בחבריו לשבי משתחררים לישראל בעוד הוא נותר מאחור, ומאלון אהל - שתועד לראשונה מאז נחטף ב-7 באוקטובר
