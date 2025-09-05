"הם שורדים שם - ואנחנו גלגל ההצלה שלהם": זעקת המשפחות ביום ה-700 לשבי

על רקע ההכנות הנרחבות לכיבוש עזה, משפחות החטופים המשיכו לזעוק ולהילחם על השבת יקיריהן, שנמצאים בשבי כבר 700 ימים - מועד שאף אחד לא דמיין שנגיע אליו כשהם עדיין שם. כתבנו עם הקולות של משפחות החטופים שנאבקות בכל כוחן כבר כמעט שנתיים