מהדורה
00:02:28

כך נראו 700 ימים מאז 7 באוקטובר

עסקאות חטופים, חיסול סינוואר, מבצע "עם כלביא" נגד איראן - והמבצע לכיבוש עזה: כך נראים 700 ימים של לחימה מאז 7 באוקטובר
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך